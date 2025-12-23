Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南醫院一朝確診11宗晚期食道癌 醫生警告天冷勿做一事

即時中國
更新時間：17:30 2025-12-23 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-23 HKT

天寒地凍許多人也喜歡喝熱水吃熱食取暖，卻可能造成患癌危機。河南鄭州有一間醫院，18日上午進行了11個內視鏡檢查，結果患者會被確診晚期食道癌，醫生警告，「天氣再凍，也別吃太熱的食物」。

多數患者存活不足5年

據內媒報道，河南省腫瘤醫院內視鏡診療中心，於18日上午，為11名病人做內窺鏡檢查，全部證實罹患晚期食道癌，大部份患者的病情，估計存活不足5年。

該院內視鏡診療中心副主任魏安偉表示，11個病患確診為晚期食管癌，這意味著當中7至8人恐怕活不過5年，「非常痛心！」

他也提醒，「天再冷，也別吃太燙的食物，少吃高鹽、燒烤、遠離『重口味』。手接觸到太燙的食物還會躲，食管（食道）是躲不了的」。

魏安偉解釋，正常食道內壁能耐受的溫度在40℃至60℃之間。一旦遭受過高溫度的熱刺激，食道就容易受傷，甚至被燙傷。長期反覆的熱刺激會破壞食道的「黏膜屏障」，導致黏膜水腫、異型性改變、不典型增生，最終可能引發癌變。

報道指，食道癌多發於40歲以後的人群。當身體出現食管異物感、吞嚥困難、胸骨後疼痛、聲音嘶啞等症狀可能是食道癌預警。

由於食道癌早期症狀不明顯，容易被忽視。如果出現吞嚥食物時有哽噎感、胸骨後疼痛、食物通過緩慢並有滯留感、咽喉部乾燥和緊縮感以及體重不明原因下降等症狀，應及時就醫。

 

