粵車南下｜首名過關車主攜家人體驗自駕遊 最想去邊度？

12月23日凌晨，隨著首批「粵車南下」車輛駛入港珠澳大橋珠海公路口岸「一站式」查驗通道，備受期待的「粵車南下」進入香港市區政策正式落地實施。據內媒《南方都市報》報道，首批「粵車南下」車主彭先生表示，「這次我們打算帶著家裡人，去感受一下自駕港珠澳大橋，到了香港以後沒有特別的目的地，主要是感受一下香港聖誕的氣氛。」

報道指，隨著「粵車南下」進入香港市區政策正式實施，已獲批並成功預約出行的廣東私家車可經港珠澳大橋珠海公路口岸入境香港市區，單次停留最長可達3天。據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至23日，完成邊檢部門備案的「粵車南下」（進入香港市區）車輛已超382輛。

港珠澳大橋邊檢站執勤四隊教導員柳青透露，為保障「粵車南下」車輛順暢進入香港市區，邊檢部門對「一站式」邊檢系統進行適應性改造，對證件讀取、車輛查驗等流程進行優化升級，並安排專人專崗提供引導服務，有效提升了通關體驗。

「粵車南下」首批車主彭先生表示，這次打算帶著家裡人，去感受一下自駕港珠澳大橋，並到香港感受當地的聖誕氣氛。「我和搭檔是香港人，在珠海做酒樓的。現在能自己開車去香港，感覺特別便利，以後會持續申請自己開車去。」

「粵車南下」首批車主之一的李先生說道，「第一次開車過關，很高興也很興奮，還是很順利的。我打算去市中心繞一圈，體驗一下自駕游。」

據悉，「粵車南下」香港政策分為香港口岸停車場政策和粵車進入香港市區兩項政策，第一批先開放4個城市（廣州、珠海、江門、中山），半年後推廣到全省其他地市。