短劇女演員因被討薪打助理 公開道歉後疑新劇被換角

內地一短劇女演員被曝光一段錄音，錄音中，助理向女演員討薪金，女演員語氣囂張讓助理滾出自己家，助理則稱「不給工資不走」。助理還稱自己被女演員打了頭，而左一則揚言「你有證據嗎？誰看見了」，言語十分囂張。隨後雙方扭打到了一起，哀嚎聲不斷。很快該女演員被鎖定是「左一」，並衝上熱搜。

衝突錄音曝光

12月21日，左一發文承認對助理動手並公開道歉，在聲明中，左一解釋未直接發工資原因，是因事件發生後，為避免雙方情緒激化，委託劇組製片老師代為轉結。

賠了三百元醫藥費

對於動手一事，她明確承認事實，向當事人及粉絲致歉，坦言動手是錯誤的解決方式，並曬出轉賬記錄，稱已結清工資，雙方達成補償，並簽署調解協議。

根據左一的化妝師稱，事發當晚左一收工回家，助理突然要求要辭職，結工資走人，對於原因並不多說，左一以工作沒交接，臨時找不到助理接替工作拒絕。隨後，在討要工資過程中，發生了衝突，化妝師稱自己一開門就看到了左一和助理躺在床上互掐。而隨後，助理報警。最終在警方的協調下，左一向助理賠了300元（人民幣，下同）醫藥費。

據稱，左一向助理支付的5619.24元，其中包含助理的2700多元工資、2500多元的墊付費用報銷，以及300元腦部CT費用。

公開資料顯示，左一，1998年9月12日出生於湖南，主要代表作包括《尤物》《我居然閃婚了禁慾男神》《傅先生別追了，大小姐是假的》等。

事件曝光後，一些左一以前的粉絲紛紛表示「脫粉」，「為了2700就打人真的暴露人品，以後不會再看你的劇了。」直言不敢相信左一真的打人了。斷定其以後不會紅了。「居然是你，你好恐怖」。還有網友爆料左一在劇組常耍大牌，脾氣不好，對工作人員趾高氣昂，終於知道為何紅不了，是人品不行啊。網上亦有網民爆料，左一新劇已被換角。有網民留言：「欠工資還有理？請封殺吧！」

