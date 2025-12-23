長征十二號甲可重複使用運載火箭上午首飛 成功入軌但回收失敗

由中國航天科技集團八院抓總研製的長征十二號甲（CZ - 12A）可重複使用運載火箭，於今日上午執行首飛任務。據報，成功入軌，但一級回收宣告失敗。

內媒報道，「長征十二號甲」火箭於今日上午10時許在酒泉衛星發射中心點火起飛，成功將兩顆試驗衛星送入預定近地軌道，實現首飛核心目標。但一級助推器垂直回收嘗試失敗，著陸點火階段異常導致箭體硬著陸於甘肅民勤回收場，落點偏差約1800米。

據央視新聞報道，長征十二號甲遙一運載火箭今天在東風商業航天創新試驗區發射升空，運載火箭二子級進入預定軌道，一子級未能成功回收，飛行試驗任務獲得基本成功。 ​​​

據了解，「長征十二號甲」運載火箭由航天八院抓總研製，是長征十二號運載火箭的可重複回收使用版本。

