「尿袋」等3C認證標誌將新增追溯二維碼 明年3月試行

近年來，充電寶（流動電源，俗稱「尿袋」）、燃氣燃燒器具、電動單車等高風險領域陸續發生多宗質量安全事件，不斷威脅消費者人身安全。對此，內地將推3C認證新規，上述高風險產品的CCC認證標誌將要求新增追溯二維碼。自2026年3月起對部分產品開始試點，經一年過渡期後（2027年3月起）將擴大試點產品範圍。

共計3類11種產品

市場監管總局近日發布《國家認監委關於充電寶等產品強制性產品認證標誌試點改革事項的公告》，對充電寶、燃氣燃燒器具、電動單車等高風險產品實施CCC認證標誌試點改革。

公告聚焦高風險產品領域，將近年來發生質量安全事件較多、威脅消費者人身安全的產品納入試點產品範圍，包括CCC認證目錄內的移動電源（充電寶）、電動單車及安全附件、燃氣燃燒器具及安全附件等，共計3類11種產品。

通過CCC認證標誌中的追溯二維碼，，即可查詢該產品是否獲得CCC認證證書、證書狀態是否有效，以及生產者名稱、產品規格型號、發證機構名稱等責任主體的關鍵信息，建立了責任追溯鏈，可精準防範和打擊假冒認證標誌、虛假認證等違法行為，保障消費者權益。

自2026年3月起，試點產品範圍內新獲得CCC認證證書的產品型號，應在標註CCC追溯二維碼後，方可出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。經一年過渡期後（2027年3月起），試點產品範圍對應的全部新出廠的獲證產品型號，應滿足試點改革要求。