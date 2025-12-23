Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「尿袋」等3C認證標誌將新增追溯二維碼 明年3月試行

即時中國
更新時間：10:21 2025-12-23 HKT
發佈時間：10:19 2025-12-23 HKT

近年來，充電寶（流動電源，俗稱「尿袋」）、燃氣燃燒器具、電動單車等高風險領域陸續發生多宗質量安全事件，不斷威脅消費者人身安全。對此，內地將推3C認證新規，上述高風險產品的CCC認證標誌將要求新增追溯二維碼。自2026年3月起對部分產品開始試點，經一年過渡期後（2027年3月起）將擴大試點產品範圍。

共計3類11種產品

市場監管總局近日發布《國家認監委關於充電寶等產品強制性產品認證標誌試點改革事項的公告》，對充電寶、燃氣燃燒器具、電動單車等高風險產品實施CCC認證標誌試點改革。

相關新聞：內地「尿袋」最嚴新規明年落地 料3C認證失效市面僅半數產品可過關

相關新聞：長沙地鐵乘客險一鑊熟 充電寶致女生衣服「自燃」肇禍

公告聚焦高風險產品領域，將近年來發生質量安全事件較多、威脅消費者人身安全的產品納入試點產品範圍，包括CCC認證目錄內的移動電源（充電寶）、電動單車及安全附件、燃氣燃燒器具及安全附件等，共計3類11種產品。

通過CCC認證標誌中的追溯二維碼，，即可查詢該產品是否獲得CCC認證證書、證書狀態是否有效，以及生產者名稱、產品規格型號、發證機構名稱等責任主體的關鍵信息，建立了責任追溯鏈，可精準防範和打擊假冒認證標誌、虛假認證等違法行為，保障消費者權益。

自2026年3月起，試點產品範圍內新獲得CCC認證證書的產品型號，應在標註CCC追溯二維碼後，方可出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。經一年過渡期後（2027年3月起），試點產品範圍對應的全部新出廠的獲證產品型號，應滿足試點改革要求。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
19小時前
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
5小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
18小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
22小時前
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
影視圈
13小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
2小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
21小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
17小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
21小時前