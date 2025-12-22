福州私家車追尾掃飛多輛「電雞」 5人受傷︱有片

福建福州22日早上，發生嚴重車禍，有私家車失控，將路面多輛電動車掃飛，多人受傷倒地。警方晚上指，事件中5人受傷，其中1人需施手術，全部無生命危險。初步調查，肇事司機疑操作不當導致失控，不涉及酒駕藥駕。

網傳影片顯示，福州倉山區22日早上，在萬達廣場附近，有一輛黑色私家車將路上多輛電動車連司機撞飛，多人受傷倒場。

私家車則車頭嚴重損毀停在前方，司機為一名年輕男子，當時已不省人事。

福州市公安局交通管理支隊22日晚上通報，指事發於10時28分許，葛某（男，29歲）駕駛小型汽車經過倉山區亭頭路時，因操作不當，碰撞路邊非機動車，造成5人受傷。目前，肇事駕駛員正在接受調查，排除酒駕、毒駕情況。