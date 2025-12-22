上海網紅麵店一碗¥100 被揭廚房滿黑漬食材過期

香港「澳牛」以侍應態度有個性成為人氣店，上海也有一間麵店 ，以一碗麵¥100及老闆「寸嘴」成為網紅店。不過，這間被譽為「世界最好吃黃魚麵」的食肆，近日被揭發廚房髒亂得恐怖，地面黏腳牆壁滿是油漬，使用過期食材，甚至招牌黃魚麵也疑使用急凍貨。

店主「寸嘴」人設吸食客

上海徐匯區市場監管局，日前檢查被譽為「世界最好吃黃魚麵」的明呈黃魚麵館。據內媒報道，該間麵館曾有多名博主或明星打卡介紹，普通的招牌黃魚麵售55元，最貴的賣100元。

市監局人員發現，麵館後廚非常髒亂：地面是包漿的，工作人員找不到消毒櫃的插頭，調料罐子也是黑漆漆的，牆身也滿是油漬。

此外，麵店的冰箱內，也儲存了大量問題食材，包括變壞的番茄、香干，豆腐又過期。

針對現場發現的問題，徐匯區市監局已立案調查。根據相關法律法規：使用超過保質期的食品原材料，將沒收違法所得，貨值金額不足一萬元的，並處五萬元以上十萬元以下罰款。



明呈黃魚麵館的老闆過去以「寸嘴」人設，在網上成為談論焦店，店內貼有許多霸氣告示，包括「不接受差評」、「愛來不來」、「扔掉不新鮮食材」、「麵不便宜，量力而入」等等。

被指脾氣暴躁的男店主曾接受訪問，不斷強調自己堅持良心做麵的原則，賣不掉的食材晚上會丟掉，賣¥100碗的麵便必需按100元的流程，不能偷工減料等。