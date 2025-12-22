Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地禁朋友開心Share淫穢資訊 1月1日起拘留10日以上

更新時間：20:05 2025-12-22 HKT
發佈時間：20:05 2025-12-22 HKT

許多轟動一時的不雅照片或影片，朋友之間也會開心互傳。內地新修訂的《治安管理處罰法》將在2026年1月1日起實施，以網絡、電話及其他通訊工具，傳播淫穢資訊即屬違法，將處十日以上十五日以下拘留，並處五千元人民幣以下罰款。

涉未成人會從重處罰

據《治安管理處罰法》第八十條，對傳播淫穢資訊的處罰力度明顯加大。與原法條相比，新法將最高罰款金額從三千元提高至五千元，情節較輕的罰款也從五百元提高至一千元以上三千元以下。

值得關注的是，新法特別強調了對未成年人的保護。按照規定，如果傳播的淫穢物品或資訊中涉及未成年人，將依法從重處罰。

在場景方面，新法刪除了對傳播場景的限制性表述，明確將利用資訊網路傳播淫穢資訊的所有行為納入規制範圍。這意味著，無論是在數百人的大群中傳播，還是在一對一的私人聊天中傳送，無論是公開分享還是私密傳遞，只要實施了傳播行為並被查證屬實，公安機關均可依法啟動行政處罰程序。

相關司法解釋進一步明確了刑事立案標準：利用網際網路建立主要用於傳播淫穢電子資訊的群組，成員達三十人以上或者造成嚴重後果的，對建立者、管理者和主要傳播者，以傳播淫穢物品罪定罪處罰。

即便是不存在牟利情節，群主管理不力，放任群內成員傳播淫穢資訊也難逃責任。

據《南方都市報》報道，廣東惠州一宗案件中，被告人路某僅因向微信好友轉發54個淫穢小影片，就被法院判處傳播淫穢物品罪。而清遠佛岡的李某佩向7位好友傳播104個淫穢視訊，同樣面臨刑事處罰。

這也意味著，手機螢幕不再是法外之地，每一個轉發鍵背後都連著法律責任。

