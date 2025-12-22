解放軍大反腐後首度晉升2上將 包括東部中部戰區司令楊志斌韓勝延

解放軍大反腐之後首度晉升上將。中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延頒發命令狀。

原東部戰區原司令員林向陽已經落馬，原中部戰區司令員王強動向未明。



相關新聞：解放軍大反腐｜28上將落馬失蹤 6成戎裝中委缺席四中全會 刮骨療毒重塑軍隊

楊志斌出身空軍，曾任空軍上海指揮所司令員、2空軍福州指揮所司令員、蘭州軍區空軍參謀長、南部戰區副司令員、西部戰區副司令員，今年調任東部戰區副司令員，最近升任司令員。

韓勝延任大閱兵總指揮

韓勝延也長期在空軍服役，曾任原蘭州軍區空軍參謀長、原成都軍區空軍副司令員、空軍某試驗訓練基地司令員、西部戰區副司令員等職務，2006年被評為全軍優秀指揮軍官。今年抗戰大閱兵，中部戰區空軍司令員韓勝延中將擔任九三閱兵總指揮。

新華社報道，晉銜儀式在莊嚴的中華人民共和國國歌聲中開始。中央軍委副主席張又俠宣讀中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委副主席張升民主持晉銜儀式。

習近平向晉升上將軍銜的東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延頒發命令狀，表示祝賀。佩戴上將軍銜的2位軍官向習近平敬禮，向參加儀式的全體同志敬禮，全場響起熱烈掌聲。

晉銜儀式在嘹亮的中國人民解放軍軍歌聲中結束。隨後，習近平等領導同志同晉升上將軍銜的軍官合影。

中央軍委委員劉振立，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責同志等參加晉銜儀式。