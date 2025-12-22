河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴

河南中牟7月發生一家三口「滅門」案。死者分別是女戶主及一雙年幼子女。在湖北打工的男戶主因與愛妻失聯，曾找兒時玩伴幫忙尋人。至慘案揭發，警方調查發現，該名男戶主髮小竟是疑兇。

與疑兇曾一起北漂5年

綜合內媒報道，這宗3屍慘案將於23日開審。男苦主梁先生21日表示，希望疑兇崔某某被判槍斃。

梁先生指，今年7月25日晚，在湖北打工的他，和妻子通過電話後，翌日起床後如往常般向愛妻發訊息「報到」，但一直收不到回覆，於是找家中自細玩大的好友崔某某前往了解。



崔某某當時聲稱事忙沒空，梁先生於是找母親及外父等去家中查看，揭發30歲妻子、8歲半兒子及7歲女兒，全部倒斃屋內。

警方調查後，指案發現場被人刻意清理，3死者被整齊放在開猛冷氣的房間床上，明顯是減慢屍體腐化。

經濟調，警方拘捕崔某某，指他疑暗中偷配梁先生家中鎖匙，案發當日企圖入屋偷竊，取走女死者部份金飾，疑期間被發現，於是殺害女戶主等3人滅口。

報道指，法院傳票顯示，崔某某系以搶劫罪被起訴。

受害方代理律師稱，盜竊時對被害人實施暴力，性質會由盜竊變成搶劫罪，在致人死亡情形下，量刑甚至可能比故意殺人罪要重。

梁先生指，26歲的疑兇是他鄰居，一起長大外，更曾一起北漂5年，關係十分好，也曾協助他創業和借錢給對方。

他表示，崔某某殘殺自己妻兒三口，希望法庭能判處被告槍斃，為死者取回公道。