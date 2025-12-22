痔瘡手術︱甘肅61歲婦連續腳痛9天身亡 家屬質疑醫療疏忽

痔瘡是都市人常見疾病，是由肛門的細小血管和結締組織形成，當痔瘡變大或發炎時才會引發徵狀。近日，有甘肅天水市網民在社交媒體發帖稱，其61歲的母親在接受痔瘡手術後，腳部出現疼痛，術後9天便不幸離世。

婦人親屬認為，母親在術後出現的腿部疼痛等身體異常，未得到醫院充分重視和全面檢查，質疑診療過程。相關帖文引發熱議。當地衞健委已就事件介入。



石先生母親的病歷記錄。紫牛新聞

《揚子晚報》報道，石先生表示，母親王女士12月1日在天水市中醫醫院肛腸科就診，12月2日因痔瘡問題在該醫院接受了相關手術，術後一直住院觀察。到了術後第6天，母親出現高燒，翌日退燒後便感到臀部、腿部疼痛。

臀部、腿部連日疼痛

母親疼痛問題一直未獲解決。到了12月11日午飯後不久，母親開始出現口齒不清的症狀。石先生召來醫生，經過一番搶救，母親最終於下午死亡。



石先生表示，專業人士按母親病歷和搶救紀錄分析，推測可能是腿部血栓引發肺栓塞導致死亡，但具體死因還需要屍檢確認。

石先生表示，痔瘡手術後，母親也有正常活動。對於母親痛楚問題，醫生只查是否骨折，即使家屬要求進一步檢查，對方照舊拒絕。

醫院相關部門人員表示，醫院正在處理此事，已經有專門負責的科室介入。天水市衛健委人員則指，已介入處理，此前已經與患者家屬及醫院方面進行了溝通協調，暫不便透露其他信息。

痔瘡三大成因

根據香港衞生署網頁顯示，痔瘡為男性常見疾病，成因有三大原因，當中包括長期便秘及長期用力排便，這通常由於不健康的飲食習慣，例如缺乏生果和菜的食物纖維所引致；長時間坐著；年長。



上述三大原因會導致肛門附近的血液循環受到阻礙或令到周圍的組織變弱，引起血管腫脹及血管組織突出。某些發炎性腸疾亦會跟痔瘡有密切關係。

預防痔瘡的最好方法是養成良好的生活方式。健康的飲食習慣，包括進食大量的蔬菜、生果及五穀類食物，配合飲用充足的流質飲品有助軟化大便及保持有規律的排便習慣。定期做運動更可促進血液循環，減少患上痔瘡的機會。如果工作需要長時間維持坐姿的話，你可以站立或步行一會作為短暫休息。