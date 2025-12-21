Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片

即時中國
更新時間：13:31 2025-12-21 HKT
發佈時間：13:31 2025-12-21 HKT

昨日（20日）晚上11時58分，最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。今日（21日）零時開始，皇崗口岸停止跨境貨運車輛通關服務。

皇崗口岸運作超過36年。停止誇境貨運車輛卜通關，意味預計2026年投入服務的新聯檢大樓，再進入另一個準備階段。

改革開放後，深港聯繫日益緊密。當局在深圳河畔興建一皇崗口岸。1989年12月29日，第一輛跨境貨車駛入後，皇崗成為中港重要陸路貨運口岸。

1994年冬天，皇崗岸開辟出兩條貨檢通道，開始以24小時運作。1997年7月1日，解放軍駐香港部隊從皇崗口岸駛入香港，標誌香港回歸祖國的新開始。2019年，舊聯檢大樓功成身退，目前新聯檢大樓正加快施工，預計2026年投入使用。屆時，深圳地鐵7號線、香港地鐵北環支線等5條軌道線路，將連接皇崗口岸，讓中港兩地交流更貫徹。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
6小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
5小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
19小時前
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
家居裝修
9小時前
有台灣資深刑警認為，張文或有更多襲擊行動計劃。
台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」
兩岸熱話
5小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中九龍繞道（油麻地段）早上10時通車。
01:29
中九龍繞道︱油麻地段通車 繁忙時段往九龍灣僅5分鐘 陳美寶：火災後運輸基建不能停下來
社會
6小時前