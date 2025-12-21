Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地私人影院¥799可隔衣摸胸 西安三亞拘多人00後陪侍女被罰

即時中國
內地有私人影院竟暗藏「特殊服務」。近日，有神秘訪客在西安、成都、三亞、大理等地發現，部份私人影院以這種「掛羊頭賣狗肉」運作，當中包括強制推銷陪侍、包含露骨服務的套餐，甚至標榜「有需要可帶走過夜」。事件引起各地關注。其中海南三亞三名00後女子被公安行政處罰；西安一私人影院的4名經營者被刑拘，3名陪侍人員遭行政處罰。

事件曝光後，西安雁塔公安分局宣佈，「築夢私人影院」4名經營者潘某敏（男）、溫某寶（男）、張某龍（男）、王某靜（女）以「服務套餐」 為名，組織人員向消費者提供陪侍服務，非法牟利，造成不良社會影響。4名經營者被刑事拘留，3名陪侍人員被行政處罰。

三亞市公安通報，該市查處一宗涉黃違法案件，貝貝私人影院經營者楊某被依法刑事拘留，三名分別19至25歲女員工被行政處罰。

「有需要可帶走過夜」

內地「荔枝新聞」報道，西安小寨商圈附近有十多個大型商場，有不少私人影院經營。其中一家叫「築夢私人影院」提供的套餐價格，由數十元（人民幣‧下同）到幾百元。上月，有暗訪者到店，甫進門即時穿著「清涼」的女孩經過，服務員要求前往房間內才能介紹項目。進入房間後，服務員遞上手機的服務項目菜單，當中項目明確可以「有償陪侍」。

相關新聞：江蘇桌球室變「性戰場」 陪打正妹收¥500激戰大叔6分鐘

有職員出示各項目的權利，又指如選購799項目，可隔衣摸胸。若付1499元套餐，可以有兩名女生為客人服務。

服務員表示，最低必須選擇299元有女孩陪侍的套餐。當暗訪者表明只想看電影後，對方直接要求暗訪者去別家看。

三亞公安：三名00後女生被拘

神秘訪客又發現，成都著名商圈太古里有網絡排名靠前的私人影院，都提供過夜服務。其中有員工表示，也可以選擇在這裡通宵住宿，並不需要登記。

事件曝光後，私人影院「另類服務」不僅引起網民關注，執法部門亦即時跟進。三亞市公安今日（21日）通報，近日，該市查處一宗涉黃違法案件，三亞貝貝私人影院經營者被依法刑事拘留，三名分別19至25歲女員工被行政處罰。

