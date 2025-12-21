Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南封關首日 三亞免稅銷售額增85%

海南 海南自由貿易港全島「封關」運作上周四正式啟動。據三亞市商務局統計，封關首日，全市免稅銷售額達到1.18億元（人民幣，下同）。其中，三亞國際免稅城進店客流超3.6萬人次，同比大增逾60%；銷售額同比大增85%。

海南18日啟動全島封關後，85國人員可免簽入境該島，島內進口的「零關稅」商品，由此前的21%大幅升至74%，不僅惠及市民和遊客，也將大幅降低企業成本。為迎接封關，三亞推出多項活動，包括發放1.218億元代金券及「島民專享88折」等優惠措施。

