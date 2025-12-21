Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海首辦標本大賽 738作品演繹動物之美

即時中國
更新時間：10:43 2025-12-21 HKT
發佈時間：10:43 2025-12-21 HKT

作為內地標本製作領域最高水平賽事，第六屆中國動物標本大賽昨日首次移師上海，規模創下歷史新高。此次大賽專門設置青少年的賽道，吸引許多中小學生參與。

澎湃新聞報道，本次參賽單位涵蓋全國12間博物館、30間高校與科研院所、8間中小學、59間企業，以及其他8間事業單位，參賽總人數超過800人。自17日起，來自全國各地的738件參賽作品彙聚上海，進行了為期3天的封閉評審。

大賽將「科學準確性」置於評審標準的首位，要求標本形態、解剖結構必須嚴格符合動物原生物特徵，物種鑒定準確無誤。此外，評審準則還涵蓋「製作工藝」、「藝術表現力」及「收藏價值」等。

