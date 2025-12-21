中美警方分享情報 遼寧破涉毒洗錢案

官方昨日公布，遼寧省瀋陽市公安局成功偵破「佟某某等人非法經營案」，相關情報來自美國。今年9月，瀋陽市皇姑區人民法院以非法經營罪判處佟某某有期徒刑1年7個月、陳某某1年4個月，並處罰金。

據《人民日報》報道，2024年4月，根據美方通報線索，中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢。遼寧省公安廳展開核查，以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案。同年5月20日，瀋陽警方在武漢抓獲企圖潛逃出境的佟某某及其同夥陳某某。經查，自2017年起，佟某某在美國經營車行期間，開始為客戶提供人民幣與美元兌換服務，並指使中國境內陳某某等人接收換匯資金，累計非法買賣外匯1600萬元。

與墨西哥商人有來往

此外，佟某某還通過陳某某購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，出售給墨西哥商人JC換取美元現金。

儘管其供述稱不知JC資金來源，現有證據亦無法認定其明知上游涉毒，但警方已就相關規避監管行為通過中美反洗錢合作機制向美方反饋，推動加強執法協作。

上月26日，中國禁毒部門也公布，根據美國緝毒署通報的線索，在深圳鹽田港一可疑國際貨櫃中，查獲毒品可卡因430公斤。