Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

重度憂鬱｜廣東27歲女胃萎縮過世 臨終體重僅剩17kg

即時中國
更新時間：08:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-21 HKT

廣東一名27歲女子「巧巧」因罹患胃萎縮、體重暴瘦至僅35斤（17.5公斤），最終不幸病逝。多名網友悲痛證實，她已於17日凌晨離世，18日火化，令人唏噓。巧巧自幼被母親拋下，幾年前父親又因胃癌過世，巨大的心理創傷使她患上重度憂鬱症，情緒長期失衡進一步引發胃腺體萎縮，消化機能全面崩潰，最終因多器官衰竭離開人世。

罹患重度憂鬱

據內媒報道，巧巧生前曾多次在網上分享求醫過程，表示父親離世後的精神衝擊讓她罹患重度憂鬱，隨之出現持續性胃部不適、食慾下降，最終被診斷為胃萎縮。由於腸胃無法吸收營養，她的體重從90多斤（45公斤）一路跌至35斤（約17公斤），四肢消瘦如柴，後期僅能依靠白蛋白與營養液維持生命。

巧巧為治病花光積蓄，甚至背負外債，曾在影片中透露「吃不下、睡不著，靠藥物和輸液撐著，但我想活下去」，希望社會伸出援手。她的弟弟是唯一親人，兩人相依為命。令人痛心的是，儘管曾獲得部分網友捐助（網傳曾獲超過200萬元人民幣的社會捐助），但憂鬱症與胃萎縮形成惡性循環，營養長期無法吸收，最終演變為醫學上所稱的「惡病質」，嚴重消耗性症候群，導致免疫力崩潰並引發多器官衰竭。

何謂胃萎縮？

專家指出，胃萎縮（慢性萎縮性胃炎）並非單純「胃縮小」，而是胃黏膜腺體受損、胃壁變薄，常見誘因包括幽門螺旋桿菌感染、不良飲食習慣，以及長期心理壓力。尤其憂鬱症會干擾神經內分泌，使胃酸與胃黏膜修復能力下降，進一步惡化病情。

巧巧的離世，再次凸顯心理健康與消化系統疾病間的深度聯動，專家也提醒大眾，長期暴瘦、消化不良、進食困難，尤其在伴隨心理創傷時，必須及早就醫，避免悲劇重演。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
15小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
13小時前
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲 最後露面門牙掉光令人心酸 曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
12小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
16小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
22小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
3小時前
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
4小時前
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
兩岸熱話
10小時前