生死時速︱壞煞車時速115狂跑490公里 甘肅警護航奇蹟無人傷︱有片

甘肅有高速公路日前上演《生死時速》現實版。有司機的座駕車速鎖定在時速115公里，剎車又失靈無法減速停車，在警察協助開路護航下，狂飇490公里，歷時4.5小時，在燃油耗盡後才停下，無人受傷下結束驚險旅程。不過，有網民對事件表示懷疑。

23歲司機落車驚到震

綜合內媒報道，17日晚甘肅蘭海高速公路一輛私家車，23歲男司機表示，開車時啟用了定速巡航，但之後發現停止不了巡航功能，剎車又失靈。

司機表示，曾試過致電買車的4S店及車廠求助，均未能排除故障停下來，於是一直以時速115公里狂奔，同時報警求助。

甘肅省高速公路路政執法總隊武都大隊工作人員表示，當晚接到隴南高速交警一大隊的電話後，就在武都服務區等著，失控車輛有警車在前面開道，他們就在後面控制其他車輛不要上來。

最終，汽車在燃油耗盡時，才慢慢停下來。車上一男一女均被嚇壞，男司機更全身發抖，在警員安撫下情緒才逐漸平靜下來。

有網民對事件表示質疑，因事主所駕的是燃油車輛，採用的是物理剎車，即使巡航失靈，也可以用拉手剎等方式，強行把車停下來。