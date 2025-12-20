Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南京維安臨時干擾 導航軟件集體失靈全民大亂

即時中國
更新時間：13:36 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:36 2025-12-20 HKT

江蘇南京17日全市多個導航軟件失靈，民眾、網約車及外賣員大受影響，有人被帶離目的地，有人被指示到湖中，至當日深夜才恢復正常。南京衛星協會19日指，事件因衛星訊號遭臨時干擾造成，「是重大活動安保所需的臨時訊號管控措施」。  

網民猜涉重要人物離場

綜合內媒及網上消息，17日下午2時許，南京陸續傳出導航出問題，許多民眾在網上表示，導航軟件失效、定位不準等問題，有人被帶去玄武湖或湯山水庫的水中央；有人被帶到相反方向；有人下載4個導航程式但全部失效；有人使用的無人機因而墜毀；有司機因迷路而停在路邊等待導航回復正常。

事件令出行民眾，特別是網民車司機及外賣員造成極大混亂。導航到等到當晚深夜才回復正常。

南京衛星協會19日發通報，指事件主因是全球衛星導航系統的衛星訊號受到臨時干擾壓制，並非網絡中斷這次導航異常如果是重大活動安保所需的臨時訊號管控措施，也屬於行業內常規安全保障手段，但未明說干擾源頭。

網民則猜測，南京在16日至17日舉辦「2025兩岸企業家峰會年會」，17日傍晚因有重要人物離場，所以干擾衛星訊號。

 

