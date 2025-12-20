寜波5月大B女心臟手術亡 屍檢揭毋須開刀創口未縫合

浙江寜波有5個月大女嬰，上月在醫院接受心臟手術後不治，其母實名舉報質疑涉醫療失誤。當地衛健委本月中指，手術存在評估不足及操作失誤等問題，多人被停職。19日晚，有法醫公開死者屍檢報告，揭發B女心臟問題可以自愈、手術後創口未縫合致失血致死等。外界質疑院方醫療報告是否作假。

網民斥草菅人命

綜合內媒及網上消息，涉事女嬰小洛熙上月到寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟手術。小洛熙母親鄧蓉蓉實名舉報時表示，當時主診醫生指小洛熙心臟有7mm靜脈竇型房缺及無頂冠狀竇綜合症等，情況危急，必需立即接受全麻手術。

鄧蓉蓉指，事前醫生指手術只需約2.5個小時，實際卻是超過7小時，小洛熙在術後於當晚離世。

鄧蓉蓉多次質疑院方涉醫療失誤，要求提供手術過程閉路電視又無果。實名投訴後，寜波衛健委介入調查，12月14日發通報，指醫療團隊對手術風險評估不足、手術操作存在過失、應急處置不力、人文關懷缺乏等問題。主刀醫生被免主任職務及暫停診療、黨委書記及院長被記大過等。

至19日晚，法醫劉良發片並配文「我的天空，星星都亮了」。小洛熙父親亦發短片，指據劉良的屍檢報告：

1.病情與診斷不符：僅見3mm繼發孔型房缺（可自癒），無術前所述7mm靜脈竇型房缺及無頂冠狀竇綜合症。



2. 直接死因：術中肺靜脈梗阻、肺水腫、心臟傳導系統損傷，結合創口未縫合致胸腔積血70ml（超嬰兒全身血量50%）引發失血性休克，與手術操作過失直接相關。

3. 其他異常：右側肋骨間6.5cm切口、心包5cm創口未縫合；心包補片殘留。

小洛熙父親質疑院方的手術紀錄做假，要求重啟醫療事故技術鑑定，追究責任。

網民對事件亦投入極大關注，令事件再上熱搜，許多網民也質疑據屍檢報告，小洛熙根本毋須做手術，「這是殺人 故意殺人」、「拿著救人的刀在做殺人」、「不知道的還以為是印度新聞」、「這不就是草菅人命嗎」、「庸醫需要承擔刑事責任」。