Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

寜波5月大B女心臟手術亡 屍檢揭毋須開刀創口未縫合

即時中國
更新時間：13:05 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:05 2025-12-20 HKT

浙江寜波有5個月大女嬰，上月在醫院接受心臟手術後不治，其母實名舉報質疑涉醫療失誤。當地衛健委本月中指，手術存在評估不足及操作失誤等問題，多人被停職。19日晚，有法醫公開死者屍檢報告，揭發B女心臟問題可以自愈、手術後創口未縫合致失血致死等。外界質疑院方醫療報告是否作假。

網民斥草菅人命

綜合內媒及網上消息，涉事女嬰小洛熙上月到寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟手術。小洛熙母親鄧蓉蓉實名舉報時表示，當時主診醫生指小洛熙心臟有7mm靜脈竇型房缺及無頂冠狀竇綜合症等，情況危急，必需立即接受全麻手術。

相關新聞：河南婦產科主任捲三宗糾紛墜樓亡 遭網暴7個月求助無門

鄧蓉蓉指，事前醫生指手術只需約2.5個小時，實際卻是超過7小時，小洛熙在術後於當晚離世。

鄧蓉蓉多次質疑院方涉醫療失誤，要求提供手術過程閉路電視又無果。實名投訴後，寜波衛健委介入調查，12月14日發通報，指醫療團隊對手術風險評估不足、手術操作存在過失、應急處置不力、人文關懷缺乏等問題。主刀醫生被免主任職務及暫停診療、黨委書記及院長被記大過等。

至19日晚，法醫劉良發片並配文「我的天空，星星都亮了」。小洛熙父親亦發短片，指據劉良的屍檢報告：

1.病情與診斷不符：僅見3mm繼發孔型房缺（可自癒），無術前所述7mm靜脈竇型房缺及無頂冠狀竇綜合症。

相關新聞：廣西醫生疑暴力接生 女嬰右臂神經損傷終身殘疾

2. 直接死因：術中肺靜脈梗阻、肺水腫、心臟傳導系統損傷，結合創口未縫合致胸腔積血70ml（超嬰兒全身血量50%）引發失血性休克，與手術操作過失直接相關。

3. 其他異常：右側肋骨間6.5cm切口、心包5cm創口未縫合；心包補片殘留。

小洛熙父親質疑院方的手術紀錄做假，要求重啟醫療事故技術鑑定，追究責任。

網民對事件亦投入極大關注，令事件再上熱搜，許多網民也質疑據屍檢報告，小洛熙根本毋須做手術，「這是殺人  故意殺人」、「拿著救人的刀在做殺人」、「不知道的還以為是印度新聞」、「這不就是草菅人命嗎」、「庸醫需要承擔刑事責任」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
3小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
19小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
7小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
18小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
4小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
20小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
19小時前
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
1小時前
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
即時中國
6小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
15小時前