河南大力支持微短劇產業發展 最高獎勵¥300萬

即時中國
更新時間：12:22 2025-12-20 HKT
發佈時間：12:22 2025-12-20 HKT

內地近年來興起「霸道總裁」、穿越時空等類型微短劇，引發爭議之餘，亦開闢新市場模式。河南省政府辦公廳近日發表《河南省支持微短劇產業高品質發展若干政策措施》，從內容創作傳播、完善提升產業鏈等方面提出15條舉措，確定對排名靠前的微短劇播出平台建設運營單位，將一次性獎勵最高不超過300萬元（人民幣，下同）。

扶持微短劇產業發展

措施明確，河南將設立省級微短劇發展資金，並支持各地設立微短劇發展資金，出台相關獎勵措施扶持微短劇產業發展。

為培育壯大經營主體，河南將按照年度營業收入規模、營業收入增速、新技術應用等指標對微短劇企業進行綜合評定，對排名靠前的企業一次性獎勵最高不超過100萬元。

對優秀微短劇劇本，若入選廣電總局網絡視聽節目精品創作傳播工程、原創網絡視聽節目徵集展播、網絡視聽節目年度推優等，將一次性獎勵版權方最高不超過30萬元。

若河南企業作為第一出品方的微短劇項目，參評中宣部精神文明建設「五個一工程」獎的，每部獎勵10萬元。

對於在央視首播的劇目，區分頻道和時段，將一次性獎勵最高不超過20萬元；在省級衛視首播的，區分時段，一次性獎勵最高不超過10萬元。

引導國有企業參與

另外，河南將鼓勵引導國有企業、政府投資平台等盤活閒置房產、園區用於微短劇發展，採取政府投資、市場化運營模式與社會資本合作，打造設備道具共享、公共配套齊全、拍攝場景豐富、運轉服務高效的微短劇產業發展集聚區。

微短劇每集通常長約1分鐘至3分鐘、全劇近百集，多以都市情感、逆襲復仇為主題，在短影片平台助力傳播下，已成為影視行業不可忽視的新勢力。

河南作為全國微短劇創作與生產主力軍之一，去年全省備案超過5000部微短劇，有557部作品累計1465次沖上全國短劇熱力榜。

今年前10個月，鄭州微短劇上線4900餘部，文旅題材微短劇《遇見少林有功夫》入圍2024年國家廣電總局推薦名單。

