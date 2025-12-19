Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜疑犯張文「教召」沒報到遭通緝 作案前曾縱火燒車引走警力

即時中國
更新時間：21:41 2025-12-19 HKT
發佈時間：21:41 2025-12-19 HKT

台灣發生驚悚的隨機傷人案，一名男子在下午約5時半人流高峰時段，先後在捷運台北車站、中山站狂丟煙霧彈並以利刃隨機斬人，導致多人死傷，疑犯犯案後在警員包圍下墮樓亡。

相關新聞： 台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男丟煙霧彈斬途人致2死 遭警包圍墜樓輕生

當局透露疑犯為27歲男子張文，因涉嫌逃兵役被通緝。他因遷移戶籍未申報，導致應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，桃園地檢署於2025年7月11日，以涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌通緝。分析指他疑似因挾怨報復而犯案，但詳細動機仍待追查。

根據規定，台灣男性退伍後仍具「後備軍人」身分，2022年起試行新制「一年一訓、一次14天」。

相關新聞：台北恐襲｜閉路電視曝光 疑犯拖行李箱裝汽油彈 戴面具狂扔煙霧彈

據台媒報道，張文今日下午先在中山區林森北路縱火燒車，傍晚在捷運台北車站丟擲煙霧彈並砍死途人後，徒步走到中山站以相同手法犯案，走進誠品西南店大樓後，在警員包圍下墜樓身亡。檢方在張文租屋處中搜出製造汽油彈、炸彈等工具，全案仍在調查。

