台北隨機傷人案｜閉路電視曝光 疑犯張文拖行李箱 戴面具狂扔煙霧彈

即時中國
更新時間：20:48 2025-12-19 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-19 HKT

台北車站捷運M7出口今（19）日晚間5時24分許，發生一宗疑似隨機攻擊事件。一名戴着防毒面具、身穿深色服飾的嫌犯，疑似自M7捐血中心外丟擲汽油彈及煙霧彈，朝四周多枚投擲，隨後推着行李箱逃離現場，附近乘客見狀嚇得四散逃避。

相關新聞： 台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男丟煙霧彈斬途人致2死 遭警包圍墜樓輕生

相關新聞： 台北隨機傷人案｜疑犯教召沒報到遭通緝 作案前曾縱火燒車引走警力

從曝光閉路電視影像顯示，該名身穿深色服裝的疑犯在M7捐血中心外點燃汽油彈，先朝樓梯口丟擲，隨後又自行李箱內取出煙霧彈點燃，並於B1空地共投擲4枚煙霧彈。

乘客發現後驚慌逃離現場，而疑犯在逃離過程中仍持續丟擲煙霧彈。畫面中也可見，一名身穿紅色上衣的年長男子尾隨其後，疑似試圖阻止嫌犯行徑。

