飛來橫禍｜男子踩三輪車經森林公園 被隱蔽鐵絲割頸喪命

即時中國
更新時間：19:08 2025-12-19 HKT
發佈時間：19:08 2025-12-19 HKT

河南一名男子12月10日踩三輪車經過洛陽市偃師區首陽山森林公園時，被一條鐵絲割破脖子喪命。森林公園負責人周四（18日）回應稱，目前公安機關已介入調查，園方已排查公園其他角落安全隱患。

據蘭女士稱，她的父親蘭先生今年59歲，12月10日早上7時許，父親騎三輪車經過首陽山森林公園內一處水泥路面時，被綁於路面兩側大樹的鐵絲割破脖子，送醫搶救後宣告不治。

就診記錄顯示，蘭先生出現「線割傷致意識模糊、呼吸困難、憋喘1小時餘」的癥狀，於12月10日8時07分入院，洛陽市偃師人民醫院診斷為「頸部損傷、2型呼吸衰竭、循環衰竭、代謝性酸中毒、高乳酸血、皮下氣腫、氣管斷裂」。

蘭女士稱，涉事公園為開放性公園，佔地面積大，常有自行車、小汽車等經過，她不清楚為何樹幹上會掛著鐵絲，且附近無任何警示標識。

部分用地被私人承包

森林公園負責人王先生表示，公園為開放性公園，但部分用地已被私人承包使用，事發地為一個休閒度假區，2011年曾被承包給企業，現在是一個社會組織的訓練基地。

王先生提到，以前園區可能有籬笆牆，後期可能有人把籬笆牆上的樹枝、木欄桿偷走，現在只剩一根鐵絲。事發地附近位置偏僻、少有人至，鐵絲所在處為園區內部和外部相連的通道，可能怕有外人進去。如果當時掛一個禁止外人進入的牌子，也許就沒人進去了。

