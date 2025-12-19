Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「明星導師」中央戲劇學院院長郝戎被查 章子怡、靳東等門生位位皆星

即時中國
更新時間：14:35 2025-12-19 HKT
發佈時間：14:35 2025-12-19 HKT

中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。中央戲劇學院官網「現任領導」中，郝戎的簡歷己被撤下。

靳東研究生導師

據北京電影家協會，郝戎曾代班過「中戲96級明星班」，章子怡、劉燁、袁泉等都曾是其學生，因此也一直被戲稱為「明星導師」。

據悉，「中戲96級明星班」粒粒皆星，當中培養出金像獎最佳女主角章子怡、金馬獎最佳女主角秦海璐、金馬獎最佳男主角劉燁……還有梅婷、袁泉、胡靜、曾黎、秦昊等眾多知名實力派演職人員。

據報，爆紅男星靳東2024在中央戲劇學院修讀博士研究生，導師正是郝戎。

曾搭檔王志文、李冰冰演電視劇

公開資料顯示，郝戎出生於1971年8月，1995年畢業於中央戲劇學院表演系，同年留校任教，一直在中央戲劇學院表演系從事戲劇影視（音樂劇）表演專業教學、研究及管理工作，長期參與並負責戲劇影視（音樂劇）表演專業的教學改革與探索。2003年獲戲劇戲曲學碩士學位。曾歷任中戲表演系教師、表演系副主任、表演系主任、中戲院長助理、中戲副院長……直到2018年11月12日，教育部人事司正式宣布，郝戎任中央戲劇學院黨委副書記、院長。

在早期的藝術生涯裡，郝戎曾搭檔王志文、李冰冰出演過年代劇《無悔追蹤》，在劇中他飾演了李冰冰的男朋友「肖新桅」，只不過兩人有緣無分最終沒在一起。還有之後與范冰冰合作了都市生活劇《中關村風雲》，飾演一個為達目的不擇手段的小人「凌志」，最終因為自己的私慾走上了犯罪的道路。

早期除了參演影視劇作品之外，郝戎還曾導演過世界名劇《朱莉小姐》、《死無葬身之地》等，並憑借悲喜劇《屠夫》，收穫中國話劇金獅獎導演獎。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
01:54
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
6小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
6小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
18小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
5小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
22小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
20小時前
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT