「明星導師」中央戲劇學院院長郝戎被查 章子怡、靳東等門生位位皆星

中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。中央戲劇學院官網「現任領導」中，郝戎的簡歷己被撤下。

靳東研究生導師

據北京電影家協會，郝戎曾代班過「中戲96級明星班」，章子怡、劉燁、袁泉等都曾是其學生，因此也一直被戲稱為「明星導師」。

據悉，「中戲96級明星班」粒粒皆星，當中培養出金像獎最佳女主角章子怡、金馬獎最佳女主角秦海璐、金馬獎最佳男主角劉燁……還有梅婷、袁泉、胡靜、曾黎、秦昊等眾多知名實力派演職人員。

據報，爆紅男星靳東2024在中央戲劇學院修讀博士研究生，導師正是郝戎。

曾搭檔王志文、李冰冰演電視劇

公開資料顯示，郝戎出生於1971年8月，1995年畢業於中央戲劇學院表演系，同年留校任教，一直在中央戲劇學院表演系從事戲劇影視（音樂劇）表演專業教學、研究及管理工作，長期參與並負責戲劇影視（音樂劇）表演專業的教學改革與探索。2003年獲戲劇戲曲學碩士學位。曾歷任中戲表演系教師、表演系副主任、表演系主任、中戲院長助理、中戲副院長……直到2018年11月12日，教育部人事司正式宣布，郝戎任中央戲劇學院黨委副書記、院長。

在早期的藝術生涯裡，郝戎曾搭檔王志文、李冰冰出演過年代劇《無悔追蹤》，在劇中他飾演了李冰冰的男朋友「肖新桅」，只不過兩人有緣無分最終沒在一起。還有之後與范冰冰合作了都市生活劇《中關村風雲》，飾演一個為達目的不擇手段的小人「凌志」，最終因為自己的私慾走上了犯罪的道路。

早期除了參演影視劇作品之外，郝戎還曾導演過世界名劇《朱莉小姐》、《死無葬身之地》等，並憑借悲喜劇《屠夫》，收穫中國話劇金獅獎導演獎。

