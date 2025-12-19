Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四大山寨周杰倫合體拍美團廣告 笑翻兩岸網民︱有片

即時中國
更新時間：15:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-19 HKT

內地外賣平台巨頭美團本月邀請華語樂壇天王周杰倫擔任代言人，一時間成為兩岸熱話。在許多粉絲興奮不已之際，美團更藉機邀請於社交平台活躍的四大山寨周杰倫合體拍攝影片，笑翻一眾兩岸網民。

神情樣貌極度相似

出鏡四大山寨周杰倫分別為雍杰倫、卷倫、魔都杰倫、粥餅倫，4人在影片中依序出場並說出各自台詞，神情樣貌都極度相似，最後4人一起拉起紅布條高喊：「你的外賣，倫家來送。」

影片一經發佈，便迅速吸引兩岸大批網民留言，有人形容這是「夢幻連動」，連AI都難以讓四大山寨周杰倫同框。

有台灣網民笑稱：「周杰倫在周杰倫模仿大賽得第五名」。也有台灣網民表示：「結果我們F4還湊不齊，人家都已經多到要組戰隊。」

4人均走紅網絡

四大山寨周杰倫皆因「撞臉」周杰倫而走紅網絡，擁有一定粉絲基礎。其中雍杰倫號稱是最資深模仿者，他的外型與周杰倫極其相似，經常參與商業演出與短影片拍攝。

另一位在網上有大量粉絲的是粥餅倫，他原本是河北販售雞蛋灌餅的攤販老闆，2020年因顧客拍攝他做餅影片而在小紅書上走紅，之後吸引大批兩岸民眾前來朝聖。由於生意愈來愈好，粥餅倫去年成功從路邊攤販轉型，在天津開設首間實體店鋪。

