新疆喀納斯景區雪崩 一人遇難

新疆喀納斯景區管理委員會消息，12月18日，吉克普林滑雪場雪道外區域發生局部雪崩，經全面搜救，發現一名被埋人員，已無生命跡象，相關部門正開展善後工作。

滑雪場部分區域索道臨時關閉

12月18日晚間，吉克普林國際滑雪度假區通過公眾號發布部分區域索道臨時關閉通知。其中提及，吉克普林國際滑雪度假區因受連續強降雪影響，雪崩風險增大，為保障廣大雪友的安全，雪場對2150米以上區域持續關閉，並開展索道安全檢修與雪道隱患排查工作。

新疆喀納斯景區雪崩，網傳雪崩追著一人的畫面。

據通知，12月19日具體運營安排調整為，一號索道上段關閉（開放時間另行通知）；一號索道下段（延遲至12:00開放）；二號索道、三號索道及魔毯區正常開放，運營時間不變。