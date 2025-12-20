溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」

在這很少用現金的時代，有人竟然在家裡藏著幾百萬現金，原因源於爭「拆遷款」的家庭糾紛。近日，「女子每天躺在100萬元現金上睡覺」成為微博熱搜，這背後是一場牽扯6兄弟姐妹撕破親情的鬧劇，事情要從2019年說起，家住上海的鄭阿姨（化名）是家中長女，戶口落在自己母親的老宅內。當年，老宅被徵收後有280餘萬元（人民幣，下同）補償款。然而，鄭阿姨獨自領取了這筆巨款，母親終將女兒告上了法庭。

經過虹口法院審理，認定這筆徵收款應歸老母親所有，原因在於鄭阿姨雖戶口在老宅，但從未實際居住且已在別處享受過政府福利分房。最終，法院判決鄭阿姨需將款項返還給母親。

然而，鄭阿姨的母親病逝，這筆錢一下子變成了遺產，6個兄弟姐妹都有繼承權。但鄭阿姨拒不履行法院判決，用「這筆錢早就被花掉了」、「錢被用於理財投資」各種理由拒絕支付。

牛奶盒藏現金

法官分析認為，這筆錢藏匿在鄭阿姨家中的可能性比較大。於是，虹口法院執行局決定採取行動，執行警員搜查發現她的床底下藏一大批現金，估計有100萬元。經過一番細緻搜查，在床底的盒子裡、牛奶盒中陸續找到了被藏匿的現金，總計240餘萬元。

經過警員不斷地釋法，鄭阿姨終於承認，這筆藏起來的款項，就是那筆徵收補償款，當年提現之後，就一直將這筆錢藏到了現在，甚至連包裝的紙張都還完好無損。

在執行過程中，法院不僅查封了鄭阿姨的唯一住房，還針對鄭阿姨拒不執行的行為，兩次對其採取司法拘留措施。然而，考慮到鄭阿姨的實際生活狀況及其在照顧父母方面的付出，法院組織調解，兄弟姐妹讓了一步，雙方達成和解協議。