小米YU7｜杭州車主提車撞斃銷售員 電門當成剎車非智駕狀態

即時中國
更新時間：11:07 2025-12-19 HKT
發佈時間：11:07 2025-12-19 HKT

12月15日，浙江杭州小米下沙交付中心發生事故，一名第一天提車的小米YU7車主撞倒銷售員夏某。據報，車主倒車時，誤把電門踏板當成剎車踏板，將車後的夏某當場撞斃。

事發現場。 網圖
當晚，據小米內部知情人士表示，事故當時，小米汽車處於人駕而非智駕狀態，車主在狹窄過道倒車時，誤把電門踏板當成剎車踏板，大力踩下，導致汽車急速向後駛，碰撞到車後的夏某。警方和救護車迅速趕到現場，並將傷者轉移。

據紅星新聞報道，從事發地附近醫院了解到，夏某於12月15日有急救記錄，15日下午，其被宣告死亡，時年三十餘歲。

事發現場。 網圖
報道指，經核實，此事故發生於杭州市錢塘區夢馬汽車小鎮，事故地點位於中升杭州汽車維修服務有限公司門前附近，被撞男子夏某為該公司員工。現場一位目擊者稱，涉事小米車主倒車出來時，車輛左前輪那一塊撞到當事人，「當時老夏剛好蹲在那個牆角，（車輛）明明速度挺慢的，就突然一瞬間加了個速，也不知道為啥」。

