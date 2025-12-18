廣州至湛江高鐵22日通車 最快1個半小時可達

據國鐵集團消息，廣州至湛江高鐵將於12月22日建成通車，廣州白雲站至湛江北站最快1小時32分可達，壓縮大約1小時。北部灣城市群與粵港澳大灣區時空距離大幅壓縮，為區域經濟社會高質量發展提供有力支撐。

廣湛高鐵連接廣州、佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等地市，線路全長401公里，設計時速350公里，此次率先開通新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、吳川、湛江北7座車站，兩端分別接入廣州白雲站和湛江北站。廣湛高鐵佛山站、佛肇站和接入廣州站的線路正在有序建設中。

廣湛高鐵接入廣州樞紐，在湛江北站與在建的合浦至湛江高鐵、規劃建設的湛江至海口高鐵相連接

廣湛高鐵建成通車後，最高時速按350公里運營。開通運營初期，每日開行動車組列車最高達64列。廣州白雲至湛江北、茂名南最快分別1小時32分、1小時20分可達，廣州至湛江最快運營時間較廣州經江門至湛江運行最快時間壓縮61分鐘。

廣湛高鐵接入廣州樞紐，在湛江北站與在建的廣西合浦至湛江高鐵、規劃建設的湛江至海南海口高鐵相連接，路網地位十分重要。廣湛高鐵通車運營後，將大幅縮短北部灣城市群與粵港澳大灣區的時空距離，極大便利沿線人民群眾出行。