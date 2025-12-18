中日交惡｜中新社推紀錄片《異國「故鄉」》 聚焦「二戰」日本遺孤群體

日本首相高市早苗11月上旬發表涉台言論之後，中日關係迅速交惡。不過，一部由官方中新社出品、反映「二戰」日本遺孤群體的紀錄片《異國！「故鄉」》上線播出，在各互聯網平台上引起觀看熱潮。不少網友留言，被中國養父母的無私大愛感動到落淚。

1945年日本戰敗投降後，有4000餘名日本兒童被遺棄在中國，善良的中國養父母將他們撫養長大，這些孩子被稱作「日本遺孤」。上世紀80年代以後，這些遺孤因中日兩國關係改善及各方努力陸續回到日本，也有少數人選擇留在中國，而今都已至耄耋之年。

「中國養父母超越血緣與國界的深厚養育之恩與人性光輝，中國人民以德報怨的寬廣胸懷，中華民族的善良與大愛，是這部紀錄片的情感支點。」《異國「故鄉」》總編導張昂如是說。

中新社紀錄片《異國「故鄉」》共10集，製作歷時近一年，於12月17日播出，每集講述一位「日本遺孤」的故事，目前還在持續更新。

據介紹，攝製組在中日兩國多地進行跟拍，真實記錄了遺孤晚年生活與所思所想。遺孤們對「故鄉」的熟稔與眷戀，對中國養父母浩蕩養恩的懷念與銘記，對不義戰爭的反思與控訴，構成紀錄片的敘事主體。

片中大部分日本遺孤已回到日本數十年，但他們對中國滿懷深情，依舊將中國的「老家」視作自己的「故鄉」。池田澄江遠赴黑龍江牡丹江給養父母「上墳」，郜鳳琴在哈爾濱松花江畔給天堂裡的養父母寫下真情告白……正是這些細節，讓紀錄片擁有了感人力量。

紀錄片製作方中新社視頻部負責人表示，2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，重新審視日本侵華戰爭的遺留問題，深刻且正確地認識戰爭歷史、釐清戰爭責任，無疑具有極為重要的歷史價值與現實意義。