更衣室裝攝像頭偷拍「白衣天使」換衫 天津醫院男護士被捕

即時中國
更新時間：16:12 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:12 2025-12-19 HKT

「天津一醫院女護士被偷拍」影片在內地網上瘋傳，對此公安機關迅速展開調查，12月18日晚將23歲姓劉的涉案男子抓獲。劉某某對多次在護士辦公室內實施偷拍行為並上傳網絡的事實供認不諱。目前，警方辦理案件。

日前，有網民前日在社交平台爆料稱，天津某醫院護士站更衣室被裝攝像頭，偷錄護士換衣服。多段視頻總時長約30分鐘，已流入不雅網站。據稱，涉事醫院系天津私立醫院「建華醫院」，當地警方已證實事件。醫院工作人員昨日（17日）回應，已成立專項調查組，配合警方開展偷拍排查工作。

內地極目新聞報道，爆料網民介紹說，12月9日，有不雅網站流出多段偷拍視頻，攝像頭疑似安裝在桌子上，鏡頭高度與更衣室桌子齊平，畫面中多名女性先後脫下便裝，然後換上護士服，下班後又換回來，護士服上面寫有醫院名稱。

相關新聞：貴州婦澡堂偷拍女客裸照發微信 遭揭發即行拘7日

他說，全國與之同名醫院共有4家，從視頻中護士說話口音判斷，確定涉事醫院位於天津市西青區。他撥打天津110報警，引起當地警方高度重視。事後有警察告知他，經調查，此事確實發生在那家醫院。

