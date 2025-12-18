Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

收藏家後人捐贈明代圖卷遭拍賣 南京博物院：正在核實

即時中國
更新時間：18:10 2025-12-18 HKT
發佈時間：18:10 2025-12-18 HKT

南京博物院收藏的明代圖卷，近日竟離奇出現在北京拍賣市場。江蘇省文化和旅遊廳周四（18日）回應稱，已牽頭成立工作專班聯合調查處理事件，若存在相關違法違規行為，將根據調查結果依法依規處置，最終調查結果將及時對外公布。

涉事圖卷為《江南春》，出自明代畫家仇英，由近現代收藏大家龐萊臣後人捐給南京博物院。在獲知畫作被拍賣後，龐萊臣曾孫女龐叔令將南京博物院告上法庭，質疑捐贈的名畫為何流向藝術拍賣市場。

相關新聞：郭沫若草書《蜀道奇》現身拍賣 女兒指失竊要求返還

南京博物院周三（17日）發布情況說明指，2024年11月以來，該院兩度收到法院關於龐叔令女士「贈與合同（合約）糾紛」的起訴材料，對此高度重視，迅速開展調查核實。

多次被鑑定為贗品

南京博物院介紹，1959年1月，該院正式接收龐增和先生（龐叔令女士父親、龐萊臣之孫）捐贈的137幅龐家收藏畫作。捲入拍賣爭議畫作共有5幅，早在1961年就已經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家小組鑑定為「偽」。

1964年經由王敦化、徐滄秋、許莘農組成的專家小組再次鑑定為「假」。在1990年代，南京博物院依照《博物館藏品管理辦法》對5幅畫作進行處置。

南京博物院表示，將積極配合此案件審理，深入核查該5幅畫作的去向，若發現當年處置過程中有違法違規行為，將配合相關部門依法依規嚴肅處理。同時，進一步加強捐贈物品和館藏文物的規範管理。

