Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

光腿神器︱貪靚女呼吸困難睇急症 醫生警告：或致膿腫隨時截肢

即時中國
更新時間：07:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-19 HKT

膚色保暖褲襪「光腿神器」由於兼具保暖與顯瘦效果，近年成為女性在冬季出門時穿搭必備單品。但穿著時仍有許多細節需要注意，例如網上就有人反映自己因長時間穿著緊身「光腿神器」而感到身體不適，最終被迫前往醫院就診。

事主張姓女子表示，她某日為了參加一場重要活動，特意選擇了加厚款的「光腿神器」，希望能在保暖的同時保持優雅形象，她從下午起穿到晚上，剛開始只是覺得有點勒，後來就感覺胸悶、呼吸困難，腿也開始發麻。在連續穿著數小時後，由於不適感仍未減輕，她最終在家人陪同下前往醫院看急診。

引起大量網民共鳴

貼文一經發佈便引來大批網民關注，許多網民亦分享類似經歷，有人指自己曾穿很緊的打底褲坐長途車，下車時腳整個腫起來。也有人說，在冬天穿光腿神器，晚上脫下來時，腿上留下大量深深的勒痕。

直至周四（18日），「女孩穿光腿神器進了急診」相關話題衝上微博熱搜第一。

內媒早前亦有報道有關「光腿神器」潛在危害，例如湖北武漢一名女子因穿著新買的超緊「光腿神器」，飯後出現腰部、腳踝部位長滿紅疹的癥狀。經醫生診斷，該女子患上的是壓力性蕁麻疹，若紅疹擴散至全身，可能引發過敏性休克。

醫生警告不宜過於緊身

有醫生指出，冬季選擇衣物需要鬆緊適度，不宜選擇過於緊身的衣物。「光腿神器」為追求美觀與貼合度，會設計得過於緊身，長期穿著會壓迫局部經絡、血管和淋巴管，影響血液循環與新陳代謝，容易出現腿部酸脹、麻木；同時，一些劣質面料透氣性差，悶濕的環境易滋生細菌，還可能引發皮膚瘙癢、過敏、炎症等。

另外，在穿「光腿神器」過程中，尤其是包腳款式，盡量不要使勁往上勒，確保給腳趾留足空間。一旦發現局部有紅腫，應及時更換衣物，及時處理，到醫院就診。如果及時處理，應該不會造成太嚴重的後果，但如果一直不管它，由於膿排不出來，可能導致骨髓炎，最後甚至要截趾。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
13小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
16小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
10小時前
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
影視圈
12小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
15小時前
光腿神器︱貪靚女呼吸困難睇急症 醫生警告：或致膿腫隨時截肢
光腿神器︱貪靚女呼吸困難睇急症 醫生警告：或致膿腫隨時截肢
即時中國
1小時前
影后前未婚夫滑雪現「大媽樣」 蒼老浮腫樣貌引熱議 分手後狀態大不如前
影后前未婚夫滑雪現「大媽樣」 蒼老浮腫樣貌引熱議 分手後狀態大不如前
影視圈
11小時前