光腿神器︱貪靚女呼吸困難睇急症 醫生警告：或致膿腫隨時截肢

膚色保暖褲襪「光腿神器」由於兼具保暖與顯瘦效果，近年成為女性在冬季出門時穿搭必備單品。但穿著時仍有許多細節需要注意，例如網上就有人反映自己因長時間穿著緊身「光腿神器」而感到身體不適，最終被迫前往醫院就診。

事主張姓女子表示，她某日為了參加一場重要活動，特意選擇了加厚款的「光腿神器」，希望能在保暖的同時保持優雅形象，她從下午起穿到晚上，剛開始只是覺得有點勒，後來就感覺胸悶、呼吸困難，腿也開始發麻。在連續穿著數小時後，由於不適感仍未減輕，她最終在家人陪同下前往醫院看急診。

引起大量網民共鳴

貼文一經發佈便引來大批網民關注，許多網民亦分享類似經歷，有人指自己曾穿很緊的打底褲坐長途車，下車時腳整個腫起來。也有人說，在冬天穿光腿神器，晚上脫下來時，腿上留下大量深深的勒痕。

直至周四（18日），「女孩穿光腿神器進了急診」相關話題衝上微博熱搜第一。

內媒早前亦有報道有關「光腿神器」潛在危害，例如湖北武漢一名女子因穿著新買的超緊「光腿神器」，飯後出現腰部、腳踝部位長滿紅疹的癥狀。經醫生診斷，該女子患上的是壓力性蕁麻疹，若紅疹擴散至全身，可能引發過敏性休克。

醫生警告不宜過於緊身

有醫生指出，冬季選擇衣物需要鬆緊適度，不宜選擇過於緊身的衣物。「光腿神器」為追求美觀與貼合度，會設計得過於緊身，長期穿著會壓迫局部經絡、血管和淋巴管，影響血液循環與新陳代謝，容易出現腿部酸脹、麻木；同時，一些劣質面料透氣性差，悶濕的環境易滋生細菌，還可能引發皮膚瘙癢、過敏、炎症等。

另外，在穿「光腿神器」過程中，尤其是包腳款式，盡量不要使勁往上勒，確保給腳趾留足空間。一旦發現局部有紅腫，應及時更換衣物，及時處理，到醫院就診。如果及時處理，應該不會造成太嚴重的後果，但如果一直不管它，由於膿排不出來，可能導致骨髓炎，最後甚至要截趾。

