推理小說橋段︱深圳高中生變「大盜」 掃粉密碼學校夾萬偷手機

更新時間：13:10 2025-12-18 HKT
發佈時間：13:10 2025-12-18 HKT

推理小說常出現大盜在夾萬上塗上粉末，以獲取密碼。有深圳高中學生被指參考小說橋段，照辦煮碗打開學校夾萬取走手機。近日，學校發布的處分通告在網上流傳，校方事後證實事件。

內地「上游新聞」報道，該通告本月10日發出，記錄4名學生被學校紀律處分。內容指，11月14日，該校高一學生田某某受推理小說啟發，在班內的手機夾萬密碼盤表面塗抹粉筆灰；同班同學謝某某隨後發現密碼盤上​​的痕跡，成功破解密碼並告知他人。

朋友圈分享密碼

同班另一位同學馬某某得知後，先拍片保存，再於個人朋友圈發布文字訊息。11月19日，同學遲某某利用密碼打開夾萬和取出手機。事件發生後，學校對對4人作出相應處分。

該校辦公室負責人周一（15日）證實事件。調查發現，處分通告並非受罪學生發布，而是由個別學生發布，後來發布者已主動刪除。校方一直禁止帶手機入校，但作為寄宿學校，為了方便學生和家長，各班均配備手機夾萬，要求學生每週日返校後統一存入，週五放學才取回。事發後，校方已重置密碼，並將夾萬放在教師辦公室內。

