中國發現新礦物「金秀礦」 專家：或成更穩定新能源材料

更新時間：11:35 2025-12-18 HKT
發佈時間：11:35 2025-12-18 HKT

中國發現一種新礦物，正式命名為「金秀礦」。自然資源部中國地質調查局周三（17日）指，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科研人員發現並申請的新礦物－鎳鉍銻砷硫化物獲得正式批准，中文名定為金秀礦。

金秀礦發現於廣西壯族自治區金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床。專家表示，龍華鎳鈷礦床是特富的鎳鈷礦，鎳元素和鈷元素的比例分別在17.5%和1.5%左右，比常規鎳0.2%鈷0.02%的成礦標準高近80倍。

用發現地名命名

中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室主任嚴加永表示，金秀礦的化學式是鎳、鉍、硫、銻、砷，它本質上是對早期形成的含鎳礦物進行置換，導致晶體結構重新排列，從而結晶出一種全新的結構穩定的礦物。

嚴加永指出，材料科學家可以借鑑金屬礦的晶體結構，嘗試在實驗室裡面來合成類似的人工礦物或者化合物，從而開發出更加高效、更加穩定或者成本更低的新能源材料。

中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室高級工程師湯賀軍表示，新礦物的命名一般是兩種形式，一種是以礦物結構（成分）命名，第二種是以科學家或地名命名。我們金秀礦就採用地名命名，產自廣西大瑤山金秀瑤族自治縣‌，所以命名為金秀礦。

