Google提控中國網絡詐騙集團 竊取近90萬張信用卡號碼

網絡詐騙罪行猖獗，各國民眾隨時誤墮陷阱。美國科技公司谷歌（Google）指控一個中國網絡詐騙集團策劃一場大規模的網絡釣魚活動，誘騙美國人信用卡號碼。

彭博社報道，谷歌周三（17日）提交的起訴書顯示，被谷歌稱 為「Darcula」（德古拉）的犯罪集團開發一套惡意軟件工具包，讓用戶自動發送大量短信，假稱提供免費版YouTube Premium等Google服務。該犯罪集團成員身份不明，但有個別人名字是簡體字。

詐騙短訊聲稱可提供免費YouTube Premium服務。路透社

借AI偽造網站

當短信誘使收件人交出相關金融資料後，詐騙分子就可利用相關信息竊取受害人金錢。起訴書稱，「Darcula」已在七個月內竊取近90萬張信用卡號碼，當中包括美國人的四萬個號碼。



Google指，該詐騙行為一度佔所有釣魚短信中的8成，高峰時多達600名詐騙分子在活動。軟件最新版本更提供一項工具，利用人工智能在數分鐘內偽造幾乎任何網站。提出訴訟的目的是為了賦予Google法律地位，以便美國法院允許Google查封該組織使用的網站，從而阻礙其運作。