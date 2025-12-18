中國觀察︱「悼明風」狂歡 官方警惕

年近歲末，內地輿論場好不熱鬧。網絡先是出現解讀電影《芳華》的視頻，引發年輕網友懷念文化大革命，之後又出現新一波「反清復明」，令官方高度警惕。解讀《芳華》的視頻已經下架，至於「悼明風」這場狂歡也正煞停，中共浙江省委宣傳部發文指出，應警惕歷史被任何政治意圖或非理性情緒所工具化。

1644年，滿族人入山海關創立清朝，推翻漢人政權明朝主宰中原，是中國歷史上最後一個封建王朝。最近，短影音平台抖音歷史博主「吃瓜蒙主」的《紅樓夢》解讀影片，林黛玉被指隱喻明朝末代皇帝崇禎、賈寶玉是傳國玉璽、《紅樓夢》講的是反清復明……

解讀《芳華》影片下架

「悼明風」越吹越烈，還衍生出更具煽動性的「1644史觀」。該論調的核心主張包括，將1644年明朝滅亡、清軍入關視為「華夏文明的中斷」，將清朝定位為「外來殖民政權」，並衍生出對清朝歷史全盤否定的評價，將近代中國積貧積弱、遭受列強欺凌的根源歸咎於清朝的統治。

「1644史觀」並非全新發明。當年，孫中山為了推翻清朝統治，稱滿清為外來政權，喊出「驅除韃虜，恢復中華」的口號。辛亥革命之後，孫中山改為提倡「五族（漢、滿、蒙、回、藏）共和」，以此界定新國家。

「悼明風」衍生「1644史觀」

浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」昨天發布文章認為，「1644史觀」在互聯網語境下獲得關注，除了認知層面的因素外，還有著複雜且深刻的心理根源，包括面臨現實壓力的情緒宣洩、愛國情感的濃烈表達，以及構建網絡時代的社交身份。

文章批評，有些自媒體截取碎片化史料、輸出情緒化觀點、製造爭議話題來收割流量，嚴重誤導認知。「1644史觀」忽視明朝在政治、財政和社會多重危機下已瀕臨崩潰，也忽略清朝在鞏固國家疆域和延續中華文明方面的貢獻。同時過分強調滿漢對立，割裂歷史連續性。文章引述網友說：「如果你討厭清朝歷史，這屬於個人自由，但你要說清朝不是中國歷史，這就純屬扯淡，咱中國人必須一條心，不能內亂。」

紀曉華