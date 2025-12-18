Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南自由貿易港封關運作 外資咖啡企業：減稅降低成本

即時中國
更新時間：09:05 2025-12-18 HKT
發佈時間：09:05 2025-12-18 HKT

全島封關運作帶來的更開放的貿易環境，料將為企業發展注入動能。目前多間糧油加工、飛機維修企業已率先享受到政策紅利，泰國食品巨企正大集團農牧食品企業中國區資深副董事長薛增一直言，今次全島封關是外資企業投資中國的重大機遇。

相關新聞：海南今封關 「零關稅」商品超7成 免稅價¥7萬買勞力士

薛增一以在海南的咖啡業務為例指出，通過自貿港原輔料「零關稅」政策，以「兩頭在外」模式（境外進口、銷往境外）開展進出口貿易，企業可以減免咖啡生豆進口環節8%的關稅和13%的增值稅，顯著降低了原料成本。另外加工增值內銷免關稅政策也為企業帶來重要利好，比如從海外採購的咖啡生豆，如果在海南加工增值達到或者超過30%，銷往內地就可免徵進口關稅。

12月18日，海南自貿港將正式啟動全島封關運作。中新社
12月18日，海南自貿港將正式啟動全島封關運作。中新社

2021年，海南澳斯卡國際糧油有限公司作為試點企業，率先享受到加工增值內銷免關稅政策的紅利。公司董事長張慧表示，截至目前該政策已累計為公司減免稅款約3億元人民幣，「封關後運營效率將再上台階，今年我們力爭產值突破80億元，謀劃產能擴張。」

此外，海南的飛機維修產業也出現前所未有的發展機遇。得益於自貿港政策優勢，境外航司送飛機來海南維修，可免交保稅金、加注保稅航油、維修航材保稅等，綜合維修成本可省10%-15%。

昨日在海南一站式飛機維修產業基地的一處機庫內，有11架飛機同時接受檢修，據悉基地的噴漆業務定單已排到2027年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲。
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
9小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
14小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
18小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
15小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
18小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
16小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
3小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
10小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
2025-12-17 08:00 HKT
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
保健養生
15小時前