海南自由貿易港封關運作 外資咖啡企業：減稅降低成本

全島封關運作帶來的更開放的貿易環境，料將為企業發展注入動能。目前多間糧油加工、飛機維修企業已率先享受到政策紅利，泰國食品巨企正大集團農牧食品企業中國區資深副董事長薛增一直言，今次全島封關是外資企業投資中國的重大機遇。

薛增一以在海南的咖啡業務為例指出，通過自貿港原輔料「零關稅」政策，以「兩頭在外」模式（境外進口、銷往境外）開展進出口貿易，企業可以減免咖啡生豆進口環節8%的關稅和13%的增值稅，顯著降低了原料成本。另外加工增值內銷免關稅政策也為企業帶來重要利好，比如從海外採購的咖啡生豆，如果在海南加工增值達到或者超過30%，銷往內地就可免徵進口關稅。

12月18日，海南自貿港將正式啟動全島封關運作。中新社

2021年，海南澳斯卡國際糧油有限公司作為試點企業，率先享受到加工增值內銷免關稅政策的紅利。公司董事長張慧表示，截至目前該政策已累計為公司減免稅款約3億元人民幣，「封關後運營效率將再上台階，今年我們力爭產值突破80億元，謀劃產能擴張。」

此外，海南的飛機維修產業也出現前所未有的發展機遇。得益於自貿港政策優勢，境外航司送飛機來海南維修，可免交保稅金、加注保稅航油、維修航材保稅等，綜合維修成本可省10%-15%。

昨日在海南一站式飛機維修產業基地的一處機庫內，有11架飛機同時接受檢修，據悉基地的噴漆業務定單已排到2027年。