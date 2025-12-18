Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南今封關 「零關稅」商品超7成 何立峰：打造自由貿易港為對外開放的重要門戶

即時中國
更新時間：15:28 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:28 2025-12-18 HKT

海南自由貿易港全島封關啟動活動今天在海口舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席活動並講話，指出 要以全島封關運作為契機，持續深化重點領域改革，扎實推動高質量發展，不斷完善風險防控體系，把海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶。 

海南自由貿易港今日啟動全島封關。未來，85國人員可免簽入境該島，島內進口的「零關稅」商品，將由目前的21%大幅升至74%，不僅惠及市民和遊客，也將大幅降低企業運營成本，吸引醫藥、食品加工、醫療器械、高新技術等重點產業集聚。國家發展改革委宏觀經濟研究院院長黃漢權認為，封關是海南自貿港開放發展的新起點，未來有關部門可不斷優化政策制度設計，進一步放寬貿易管理措施。

何立峰在海口新海港調研。新華社
何立峰在海口新海港調研。新華社
12月18日，海南自由貿易港全島封關啟動活動在海口舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席活動並講話。新華社
12月18日，海南自由貿易港全島封關啟動活動在海口舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席活動並講話。新華社
何立峰在海口新海港調研。新華社
何立峰在海口新海港調研。新華社

何立峰指出，建設海南自由貿易港，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的改革開放重大舉措，是黨中央著眼于國內國際兩個大局、為推動中國特色社會主義創新發展作出的重大戰略決策。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，自由貿易港建設工作取得積極成效，全島封關基礎條件已經具備，海南自由貿易港全島封關正式啟動。

何立峰還實地考察了海南自由貿易港貨物通關、反走私聯防聯控、離島免稅政策實施情況。

海南省政府前日宣布，自2025年12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。所謂「封關」並非封閉島嶼，而是將海南建成獨立海關特殊區域，實施「一線放開」（與境外貿易高度自由）、「二線管住」（與內地貿易精準監管）、「島內自由」模式。據中國南海研究院自貿港研究中心主任于濤介紹，封關運作後，很多進口商品可「零關稅」進入海南，但再進入內地時面臨重新徵稅。

相關新聞：海南自由貿易港封關運作 外資咖啡企業：減稅降低成本

購物優化激活消費市場

綜合內媒報道，封關運作後，海南自貿港「零關稅」商品範圍將由封關前的1900個稅目擴大至約6600個稅目，佔比由21%提高到74%，開放範圍和水準明顯提升。對居民和遊客而言，離島免稅商品種類擴容、島內居民購物政策優化將激活消費市場。

自媒體「商海智鑒」指出，以常見商品為例，封關後一款內地售價1500元（人民幣，下同）的雅詩蘭黛小棕瓶套裝，在海南買僅需900元；一款內地售價10萬元的勞力士手錶，海南免稅價約為7萬。

新政紅利亦覆蓋島內企業。北京國家會計學院副院長李旭紅告訴「人民網」，「零關稅」政策讓海外原材料、設備以零成本進入海南，直接降低了企業的初始投資和生產成本，同時政策明確在島內加工增值超過30%的產品可免關稅進入內地，這又創造了獨特的競爭優勢，有助於把產業鏈的高附加值環節留在海南。

產業鏈高附加值環節留海南

「我們將從馬來西亞彭亨州採購貓山王榴蓮，整櫃海運至洋浦港。」臨港產業發展（海南）有限公司總經理樊珣輝正在推進一樁跨國生意，「進口榴蓮將在海南分裝與補充加工，再通過物流發往全國市場」。

與此同時，全島封關後，島內居民也將有更多機會參與國際交流合作。目前，海南實施擴大59國人員免簽入境事由、外國旅遊團乘坐郵輪免簽入境及外國人240小時過境免簽等政策，疊加全國適用的免簽政策，共有86國人員可以個人免簽形式進入海南。

《星島》中國組

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前