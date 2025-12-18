Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

網傳拼多多30員工遭「暴力辭退」 信函爆與市監官員肢體衝突細節

即時中國
更新時間：00:03 2025-12-18 HKT
發佈時間：00:03 2025-12-18 HKT

內地電商巨頭拼多多數名高層傳出與國家市場監管總局工作人員互毆，引發輿論關注。財新網前天報道，因打架事件，拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。網上流傳拼多多被炒員工塗拓航的信函，稱遭遇「暴力辭退」的人員共有30人，純屬無妄之災，拼多多聯合創始人范潔真也因「負領導責任」被炒。

拼多多上周三（10日）美股開盤後跌超2%，盤前交易中一度下跌逾3%。「多名拼多多高管與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，當天早些時候在內地網路瘋傳。拼多多未有公開回應，但「互毆」消息在網上均遭刪除。

網傳拼多多被解僱員工的信函，說出當日與市監官員衝突細節。新華社
網傳拼多多被解僱員工的信函，說出當日與市監官員衝突細節。
網傳拼多多高管與市監局人員互毆。 中新社
聯合創始人范潔真被炒

財新網前天報道，因接到相關舉報，市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。12月3日，市監局人員在拼多多上海總部的辦公室展開調查，舉報內容或與虛假發貨相關。過程中，拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突，市監人員報警後，上海長寧警方以阻礙執行職務，對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。

不過，財新網的報道已經被刪。網上流傳拼多多公共事務部被炒員工塗拓航致國家市場監管總局領導的信函稱，12月3日，由總局執法稽查局一名處長帶隊進駐拼多多，針對食品安全，轉單寶（鮮花蛋糕的轉單應用平台）等事宜進行現場執法調查，在調查中，拼多多公司針對執法人員發生肢體衝突多次，語言挑釁，拒不配合調查，引發妨害公務罪等事件。

塗拓航稱自己原在北京上班，6日接獲通知前往上海，10日被通知辭退。辭退通知顯示，「該員工嚴重失職，給用人單位造成重大損害」，沒有任何補償，要求競業限制兩年。

舉報信稱遭「暴力辭退」

信函稱，此次遭遇「暴力辭退」的人員共有30人，拼多多聯合創始人范潔真因事件被公司辭退，范領導下的員工也同樣被炒魷。塗拓航認為這是拼多多搞「連坐」，為了迎合市監總局某處長情緒，「30人一夜之間失業，家庭陷入困頓」。

這封信函還留下塗拓航手機號碼。不過，《星島》記者致電查詢，一名接聽電話的女子不悅地說，「跟你有關係嗎？你是能解決問題嗎？」，之後掛線。

