中華出入口商會舉辦「會務發展集思會2025」

更新時間：20:51 2025-12-17 HKT
發佈時間：20:51 2025-12-17 HKT

香港中華出入口商會12月15日召開「會務發展集思會2025」，探討多項重要議題。集思會由秘書長温幸平主持，會長貝鈞奇發表專題講話，黃英豪議員總結過去四年為業界所做的工作。

第八屆立法會選舉成功舉行，中出商會投票率達到80.39%，在五大商會中位居第一，同時亦超過本界別上屆投票率。

集思會首先總結了剛剛過去的立法會進出口界別選舉管理工作，認為商會預先做好頂層設計和規劃，非常成功，包括成立「中出選舉管理委員會」，自上而下推進選舉管理工程，營造公開透明的競選環境。

鍾奇峰候任議員亦於集思會上承諾日後全力為商會和業界的利益服務。中出商會同時高度贊揚另一位候選人李淑媛對商會工作的奉獻。

70多人出席集思會。多位會董表示，在劇烈對決結束一星期後，快速回歸正常工作，突顯中出商會領導層及會董們的大局觀。

