修訂《獻血法》︱內地擬延長捐血者年齡至65歲 縮短兩次採血時間至90日

內地一直限制捐血（內地稱：獻血）者年齡由18歲至55歲。官方周三（17日）公布《中國獻血法（修訂草案徵求意見稿）》，此次修訂是自1998年《中國獻血法》實施以來的首次重大修改，其中主要修訂的內容包括調整捐血者年齡，修訂為提倡18歲至65歲。



中國國家衞生健康委周三發布公告，就《中國獻血法（修訂草案徵求意見稿）》面向社會公開徵求意見。此次修訂是自1998年《中國獻血法》實施以來的首次重大修改，徵求意見稿內容擴充至60條，包括總則、組織動員與社會責任、血液採集與臨床用血、保障與激勵、法律責任等五個方面。

1998年以來首重大修改

主要修訂包括將捐血者年齡修訂為18歲至65歲的公民，在符合健康要求的情況下自願捐血。血站對捐血者每次採集全血不得超過400毫升，兩次採集全血間隔期從不少於6個月修訂為不少於90天。



國家衞生健康委稱，隨著中國經濟社會不斷發展，人民群眾的生活水平與健康狀況顯著提高，對捐血者年齡和採血間隔進行科學調整，主要是基於醫學科學的進步與國內實踐驗證，以及國際通行做法考慮。