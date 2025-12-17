Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國首父︱網遊富豪徐波靠代孕生逾百子 美法院駁回多宗父母權申請

即時中國
更新時間：12:25 2025-12-17 HKT
發佈時間：12:25 2025-12-17 HKT

內地遊戲公司「多益網路」創始人徐波，自稱「中國首父」，宣稱不結婚只生仔振興民族。近日美媒《華爾街日報》報道，徐波在美國以代孕生了逾100名子女，甚至其前女友湯敬爆料他實際「至少生了300名孩子」。徐波被指目標是在美國建立「超級家庭」，報道指，此舉已引起美國司法機構關注，否決徐波對多名未出生子女的代孕親權申請。多益網絡則發聲明承認，徐波目前有超過100個子女，當中通過美國代孕所生的孩子僅有12個，批評《華爾街日報》報道不實。

多益網絡批失實報道

報道指出，美國加州洛杉磯郡高等法院家事法庭法官培爾曼（Amy Pellman）手下書記，發現代孕申請中，多次出現同一名字。

相關新聞：百億奇葩富豪︱徐波告女友拖欠3億敗訴 與對方簽「捐精協議」生13孩子

經調查，法院發現徐波正在申請至少4個未出生孩子的父母權利；徐波通過代孕，已生育或即將生育的孩子至少還有8個。

報道引述參加聽證會人士指，2023年夏天培爾曼傳喚徐波，徐以視像方式應訊，表示希望在美國生育約20名孩子以接管自己的生意，而且只要男孩，因他覺得男孩比較優秀。徐波又承認，因工作忙，從未見過在洛杉磯Irvine由保姆撫養，正在申請往中國的幾名孩子。

上述消息人士指，徐波當時的回答，震驚了在場人士，因代孕在美國是組建家庭的方法，但徐波的自述顯然不是想為人父母。

最終法官駁回徐波的親子關係申請。這項裁決讓他花錢代孕出生的孩子陷入法律身分不明的窘境。

相關新聞：青島非法代孕︱最貴收95萬任揀性別 捐卵女孩無塞麻醉藥慘叫響徹走廊

報道指，徐波在美以代孕方式狂生仔，目標是建立龐大家族勢力，揚言要讓子女與美國富豪馬斯克的後代聯姻，成為跨國的「家族王朝」。

認有逾百子在美僅12個

多益網絡以電郵回覆《華爾街日報》，指不接受任何人的任何採訪請求。

多益網絡16日發聲明，指責《華爾街日報》的報道斷章取義，嚴重扭曲原意。多益指，早前針對湯敬的聲明，原句是「從在美國代孕開始，經過多年努力，其實是只有一百多個」，但上述美媒卻歪曲成在美經代孕有逾100個孩子。

聲明承認，徐波經「多年努力」的一百多個孩子中，只有有12個在美國。

 

