韓娛四大公司獲洽辦K-POP演唱會 9年「限韓令」有望鬆綁

中日關係緊張引發「限日令」之際，中國長達9年的「限韓令」有望解封。韓國四大經理人公司近日接獲關於下月在中國舉辦K-POP演唱會的徵詢，意味着中國的「限韓令」有望鬆綁，引發各方關注。韓國總統李在明今年6月上台後，中韓關係回暖，國家主席習近平10月國事訪問韓國，兩國元首同意密切人文交流，改善國民感情，促進中韓民心相通。

中國2016年因韓國允許美國部署「薩德」終端高空防衛系統而發布「限韓令」，9年來，中國內地大舉抵制韓國商品及娛樂，包括停止引入韓國電影、韓劇及K-POP演唱會等。不過韓聯社前日引述來自韓國歌壇的消息，韓國4大娛樂經理人公司HYBE、SM娛樂、JYP娛樂、YG娛樂，近來相繼接獲徵詢，內容涉及明年1月在中國舉辦K-POP演唱會。



李在明上台後關係回暖

報道引述JYP娛樂表示，這一徵詢「並沒有確定的邀約」，只是收到「有關1月日程方面的詢問」。而HYBE、SM娛樂、YG娛樂也證實接到了類似徵詢。報道稱，K-POP現場大型演出長期在中國缺席。若此次能在時隔9年後重啟，意味着中國的「限韓令」有望鬆綁。



但報道同時引述韓國政府相關人士表示，關於在中國舉辦K-POP演唱會的事宜，目前尚無任何定論。

中韓關係近年反反覆覆，尤其在前尹錫悅政府執政期間，其親美取態窒礙中韓關係發展，兩國民間的對立情緒也有所加劇。李在明今年6月上台後，有意修補對華關係，積極推動習近平10月赴韓出席慶州亞太經合組織（APEC）峰會，並時隔11年再度訪韓。韓方還協助安排了美國總統特朗普在釜山同習近平舉行會晤。

習近平同李在明會晤時，就開闢中韓關係新局面提出多項建議，特別提到「提升國民感情，促進民心相通」，開展健康有益的人文交流，增進相互理解，夯實民意基礎。便利人員往來，活躍青少年、媒體、智庫、地方等交往，促進兩國人民心通意合。李在明表示，韓方願加強對華互利合作，密切人文交流，改善國民感情。