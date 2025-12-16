《北京遇上西雅圖》︱吳秀波被強制執行¥6200萬 因出軌醜聞遭封殺

珼年57歲內地男演員吳秀波早年與湯唯合作拍攝《北京遇上西雅圖》等一系列電影而爆紅，後來因出軌醜聞而遭封殺，事業亦隨之插水。《中國新聞周刊》報道，企查查APP顯示，近日，吳秀波新增一則被執行人信息，執行標的6200萬餘元（人民幣‧下同），執行法院為北京市第三中級人民法院。

企查查信息顯示，目前，吳秀波名下關聯12家企業，僅5家為存續狀態，包括霍爾果斯不二文化傳媒有限公司、長興卓漪影視文化工作室（有限合伙）等。

目前，吳秀波仍關聯有與霍爾果斯華利文化傳媒有限公司知識產權合同糾紛一案，吳秀波因此案被限制高消費，並被列為失信被執行人，涉案金額2.16億元。

2018年，吳秀波被出軌對象爆出七年婚外情，隨後形象大插水，更因醜聞並遭封殺至今。2023年，有內地傳媒報道指，吳秀波的公司因涉及合同糾紛，被強制執行4.66億人民幣（約5.12億港幣）。吳秀波後來曾自爆被騙子用假章假合同設局，導致被騙到傾家蕩產，

