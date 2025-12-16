Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《唐詩三百首》簡繁對照錯誤 中華書局下架回收致歉

更新時間：16:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-16 HKT

內地有讀者近日在微信公眾號裡指出中華書局「中華經典誦讀」本《唐詩三百首》（書號978-7-101-08686-7，2017年第7次印刷本）存在簡繁字對照錯誤。12月14日，署名「國文小夫子」的教育自媒體在視頻號轉述相關內容。

中華書局昨（15）日回應稱，對簡繁轉換造成的訛誤，深感慚愧，已啟動下架程序召回該批存在簡繁字對照錯誤的《唐詩三百首》。

十天前剛下架《世說新語

此前，12月6日，中華書局向經銷商發布《世說新語（中學生版）》下架通知，指該社出版的圖書《世說新語(中學生版)》（書號：978-7-101-15933-2，定價：35元）存在編校質量問題。為保障讀者權益，維護圖書質量，現決定對該書進行下架處理。請各經銷商自即日起，立即將店舖及倉庫中所有該圖書下架，並全部退回該社。中華書局對此深表歉意。

