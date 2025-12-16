張學友、陳奕迅︱鹹蛋超人貼紙當暗號 2保安放126粉絲睇演唱會獲刑

鹹蛋超人（內地稱奧特曼）貼身份證上當暗號保安秒放行，直接進場看張學友、陳奕迅演唱會。這波「神操作」背後，竟是趙某與朋友王某合謀，利用保安負責安檢工作特殊性，將檢票崗變成了他們的「搖錢樹」。日前，趙某、王某因犯非國家工作人員受賄罪獲刑。

兩人收賣保安合謀犯案

近日，武漢東湖高新區法院公布了該案，案情披露，2023年負責張學友和陳奕迅內地巡迴演唱會的保安公司分公司，將部分驗票服務及保安人員調配業務外包給了趙某。

趙某隨後招募了李某、許某擔任臨時保安，負責演唱會入場時最關鍵的檢票工作。

得知趙某負責管理演唱會保安人員和檢票環節後，王某提出一個大膽的計劃，由他負責在社交平台上吸引那些買不到票又渴望觀看演唱會的粉絲，收取費用後，再由趙某安排工作人員將這些無票粉絲放進演唱會內場。面對金錢誘惑，兩人一拍即合。

王某精心設計了一套方案，為區分正常觀眾和無票粉絲，想出了以鹹蛋超人貼紙作為識別暗號。

王某向每位支付了1500至2000元費用的粉絲發放一張紀念票和一張鹹蛋超人貼紙，並明確要求他們必須將貼紙貼在身份證邊角上，且只能從李某、許某值守的特定安檢閘口通過。

於是在張學友和陳奕迅演唱會期間，一批特殊「觀眾」手持貼著鹹蛋超人貼紙的身份證，在李某和許某值班的閘口暢通無阻，享受著他們花高價獲得的「特殊服務」。

非法獲利19.4萬人民幣

2023年9月8日至17日張學友演唱會期間，以及2024年4月26日至5月5日陳奕迅演唱會期間，趙某與王某共謀，通過上述非法方式先後放行126名無票粉絲，非法獲利19.4萬餘元（人民幣，下同）。其中，王某累計向趙某轉賬9萬多元，而具體執行放行任務的李某和許某分別獲利4500元和4000元。

經審理，法院認定趙某、王某行為已構成非國家工作人員受賄罪。最終，法院判處趙某有期徒刑1年，並處罰金3萬元；判處王某有期徒刑10個月，並處罰金人民幣1萬元。兩被告均未提起上訴。

至於兩名保安員李某、許某，鑒於犯罪情節輕微，且具有自願認罪認罰、退出所有違法所得、獲利較少等從輕處罰情節，檢察機關對其作出不起訴決定。

