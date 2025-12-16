河南書記晤少林住持 釐清寺廟景區關係

中共河南省委書記劉寧前日往嵩山少林寺及少林景區視察，並與住持印樂法師會面，希望宗教界人士帶頭守法遵規、嚴持戒律，處理好「少林寺和少林文化的關係」，釐清「少林寺和嵩山景區、文旅開發的界限」，回歸宗教本真，維護好少林寺的聲譽。

冀帶頭守法遵規嚴持戒律

《河南日報》報道，劉寧還檢查了少林景區的管理、安全保障、便民服務等情況，要求暢通舉報投訴管道，針對遊客反映強烈的突出問題加大執法檢查力度，嚴肅查處違法違規行為，保障遊客合法權益。

今年7月，官方通報少林寺前住持釋永信被帶走調查，指其嚴重違反佛教戒律，「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」。11月，釋永信被河南省新鄉市檢察院以涉嫌職務侵佔、挪用資金、非國家工作人員受賄等罪名正式逮捕。