小米SU7 Max︱杭州車主交車即遭禍 網傳銷售員被撞斃

網傳消息稱，小米杭州下沙交付中心今日（15日）發生事故，一名第一天提車的小米SU7 Max車主，疑不慎加速將在場的銷售員撞上，引發網民關注。交警15日晚確認杭州小米交付中心發生車禍，對於當事人是否當場身亡，對方稱不便透露。

交警拒透露傷亡

事發於15日下午，地點為杭州市錢塘區夢馬汽車小鎮內的中升杭州汽車維修服務有限公司門前。車主為首次提車的新用戶，被撞者夏某系中升公司員工，事發時正蹲在牆角。

微博流傳的視頻顯示，一名身穿西裝的男子在私家車前倒下，多名人員為進行心肺復蘇急救。

內地「第一財經」向杭州市交警支隊求證，對方表示，小米下沙交付中心確實有發生交通事故，對於當事人是否當場身亡，由於目前事故正在按照法律程序處置中，不方便透露進一步的信息。