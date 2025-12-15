Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米SU7 Max︱杭州車主交車即遭禍 網傳銷售員被撞斃

即時中國
更新時間：22:13 2025-12-15 HKT
發佈時間：22:13 2025-12-15 HKT

網傳消息稱，小米杭州下沙交付中心今日（15日）發生事故，一名第一天提車的小米SU7 Max車主，疑不慎加速將在場的銷售員撞上，引發網民關注。交警15日晚確認杭州小米交付中心發生車禍，對於當事人是否當場身亡，對方稱不便透露。

相關新聞：SU7 Ultra︱小米失控司機葬火海 施救者士巴拿砸窗：如能開門或可救人

交警拒透露傷亡

事發於15日下午，地點為杭州市錢塘區夢馬汽車小鎮內的中升杭州汽車維修服務有限公司門前。車主為首次提車的新用戶，被撞者夏某系中升公司員工，事發時正蹲在牆角。

微博流傳的視頻顯示，一名身穿西裝的男子在私家車前倒下，多名人員為進行心肺復蘇急救。

相關新聞：小米SU7狂警告20次疲勞駕駛 「矇豬眼」浙江男被誤判感無奈

內地「第一財經」向杭州市交警支隊求證，對方表示，小米下沙交付中心確實有發生交通事故，對於當事人是否當場身亡，由於目前事故正在按照法律程序處置中，不方便透露進一步的信息。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
9小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
14小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
4小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
01:58
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
15小時前
中年好聲音4丨「秘書王」葉凱茵被淘汰：對唔住老公 曾懷胎9個月流產 港姐出身舊愛係金牌主持
中年好聲音4丨「秘書王」葉凱茵被淘汰：對唔住老公 曾懷胎9個月流產 港姐出身舊愛係金牌主持
影視圈
5小時前